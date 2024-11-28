29 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün etrafındakileri kelimenin tam anlamıyla ders vereceksin! Sorumluluk sahibi ve hırslı karakterinle göz önünde olacaksın. Her zaman hatalarından ders çıkartan gelişim odaklı bakış açınla, başkalarının da bu şekilde ilerlemesini isteyecek.

İşte her şey bu aşamada başlayacak! Çünkü kontrolcü kişiliğini ortaya çıkartan Mars, anlık kararlar ile başkalarının hayatına müdahale etmeni sağlayacak. Özellikle iş ortamında bu durum pek de hoş karşılanmayabilir. Dikkatli ol, baskıcı bir tutum sergileyerek yönetici kimliğinden uzaklaşabilirsin. Senin yaptıklarının doğru olduğunu ve herkesin yapması gerektiğini düşündüğünün farkındayız, ancak her doğru herkese uymaz. Bununla birlikte etrafındaki herkesin senin kadar hırslı ve yetenekli olmasını da beklememelisin. Ne diyelim, herkes senin gibi mükemmel değil.

Belki bu enerjiyi başka bir yerde kullanmalısındır. Mesela eğitim hayatı gibi. Çünkü insanların, iş hayatı ve akademi dünyasında senden öğrenecek çok şeyi var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...