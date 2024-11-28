29 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün insanlarla uzlaşmakta zorlanabilirsin! Hemen her kalıba girebilecek kadar anlık, değişken ve ufku geniş tavrın; basmakalıp fikirler karşısında yadırganabilir. Haliyle bu durumda ilerleme, teknoloji ve gelişme gibi konulara hızlı uyum sağlayan yaratıcı kişiliğin ile bulunduğun ortamdan uzaklaşmak isteyebilirsin.

İşte bu konuda seni teşvik eden Mars olacak. Sığ düşünceler ve artık geçerliliği kalmayan fikirler karşısında her zamankinden çok daha net bir duruş sergileyebilirsin. Bu aşamada özellikle sosyal projelerde liderlik rolü üstlenmen gerektiğini fark edebilirsin. Kontrolü eline alıp gelişimi herkes için zorunlu kılacak gibi görünüyorsun. Açıkçası bu yaptığın, pek çok kişinin hayatını olumlu yönde değiştirebilir. Zaten senin gibi açık fikirli birinden başkası da bu sığ düşüncelerle mücadele edemezdi.

Tüm bunların dışında uyum sağlamakta zorlandığın bir diğer konu ise gönül işleri olabilir. Pek tabii bu durum senin kalbini kırabilir. Belki de söz konusu partnerin olduğunda, ona bir şeyler öğretmek yerine onun hayatını ve hislerini keşfetmek en doğrusu olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...