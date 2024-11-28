onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
29 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
28.11.2024 - 19:01

Aile önceliğiniz haline gelecek! Peki 29 Kasım Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Kasım Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ailevi meseleler gündeminde yer alacak. Bugüne dek verdiğin bazı kararları yeniden değerlendirme fırsatı bulacaksın. Böylece sorun yaşadığın, küs olduğun ya da artık eski güveni sağlayamadığın sevdiklerinle bir araya geleceksin. Tam da bu noktada çaba sarf etmesi gereken taraf sen olabilirsin. Belki haklısın belki de haksız... Ancak sevdiklerine ihtiyacın olduğunu da biliyorsun! 

Mars'ın enerjisiyle içinde bulunduğun huzur arayışı dengede kalmanı sağlayacak. Hem sevdiklerinle mutlu olacak hem de kendini güvende hissedeceksin. Tüm bunlar olurken dikkat etmen gereken ise kişisel alanını korumak. Sevgi için taviz vermek, son derece sağlıklı. Lakin sınırlarını koruyamamak zamanla seni yıpratabilir. 

Dengede kal! Sadece duygusal anlamda değil profesyonel anlamda da buna ihtiyacın olacak. Maddi güvenliğini sağlamak için attığı adımlarda aldığın risklere dikkat et. Belki biraz bireysel bir yaklaşım sergilemeyi deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın