29 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün manevi bir keşif yolculuğuna çıkabilirsin. Mars'ın etkisi altındayken spiritüel enerjiler gündeminde yer alabilir. Hayallerin, zihnindeki kurgular ve kalbinin derinlerindeki arzular hayatının merkezine oturabilir.

İşte tam da bu noktada gerçek hislerini keşfedebilirsin. Hayattan ne istediğini, nereye gitmek istediğini bulabilirsin. Dahası kim olduğunu ve nelerden hoşlandığını da eskiden çok daha net bir şekilde anlayacak, kendini tanıyacaksın. Bu nedenle bugüne dek tercih ettiğin bazı tanımları ve rolleri de reddedebilirsin. Artık karşınızda bambaşka bir sen göreceğimize eminiz... Sen ise bunu gerçekten isteyip istemediğinden emin olmalısın.

Kararını verdiğinde peş peşe pek çok yeniliğe imza atacaksın. Kendine huzurlu hissettiğin bir aile yaşantısı için taşınmak ilk aklına gelen seçenek olacak. Bu yer değişikliğinin içerisinde iş değişikliği de yer alacak. Kendine çizdiğini yeni rota sayesinde, huzurun dışında başarı da elde edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...