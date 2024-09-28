29 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün eğitimle ilgili ani bir karar alabilirsin. Bir anlık heves ile eğitim hayatında köklü değişiklikler yapabilirsin. Bu değişiklik sayısalcı isen sözelci olmak, lisans eğitimi alıyorsan bölüm değiştirmek, yüksek lisansı bırakmak ya da akademik kariyerini noktalamak kadar kesin ve net olabilir. Haliyle bu durum hayatında büyük bir değişimin de habercisi olacaktır.

Ay'ın Aslan burcundaki konumu ve Uranüs'ün dokunuşları ile senin için yeni bir dönemim başladığını söyleyebiliriz. Hatta büyük heyecanlar ile güçlü değişimler yaşamaya aileni de hazırlasan iyi edersin. Zira bu dönüşümün onları da etkileyeceği kesin.

Öte yandan bugünlerde hayata bakış açını değiştiren yeni keşifler de yapabilirsin. Seni neyin beklediğini bilmeden farklı bir şeylere doğru ilerlemek isteyebilirsin. Zihninde rutinleri kırmak, düzeni yıkma ve yenilikle maceraya koşmak gibi düşünceler güçlenebilir. Böylece sosyal çevren ve aşk hayatın da bu durumdan etkilenebilir. Haftayı bitirirken yeni haftayı ve yeni rotanı da planlasan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...