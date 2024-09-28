29 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün arkadaşlık ilişkilerinde beklenmedik bir olay yaşanabilir. Böylece yeni kararlar alman ve sosyal çevrende bazı değişiklikler yapman gerekebilir. Fakat şimdiden söyleyelim, bu değişiklikler pek de planlı ya da programla olmayacak. Aksine ani değişiklikler yaşanacak ve hayat seni yönlendirecek.

İşte tam da bu aşamada, Ay'ın Aslan burcundaki konumu ve Uranüs'ün dokunuşları ile kendine yeni bir konfor alanı inşa etmen gerekiyor. Yeni bir sosyal çevre, belki yeni bir aşk ya da iş ortamı sana kendini çok daha iyi hissettirebilir. Konfor alanından çıkmak seni biraz tedirgin etse de kısa bir süre sonra aslında buna ne kadar ihtiyacın olduğunu fark edeceksin. Özellikle iş değişiklikleri öz güvenini de besleyeceği için Eylül ayının en büyük kazancın olacak.

Hadi birazda aşktan söz edelim! Mevcut ilişkiyi bitirmek ve dengeyi bulamadığın aşktan uzaklaşmak için son çağrı... Bu sözümüz unutma, çünkü Ay yeni bir döngüye girmeden önce kendini resetlemen şart. Yolunda gitmeyen tüm yüklerinden kurtul. Bu sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...