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29 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 19:01

İlişkilerinizde değişim ve yenilik zamanı. Peki 29 Eylül Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün arkadaşlık ilişkilerinde beklenmedik bir olay yaşanabilir. Böylece yeni kararlar alman ve sosyal çevrende bazı değişiklikler yapman gerekebilir. Fakat şimdiden söyleyelim, bu değişiklikler pek de planlı ya da programla olmayacak. Aksine ani değişiklikler yaşanacak ve hayat seni yönlendirecek. 

İşte tam da bu aşamada, Ay'ın Aslan burcundaki konumu ve Uranüs'ün dokunuşları ile kendine yeni bir konfor alanı inşa etmen gerekiyor. Yeni bir sosyal çevre, belki yeni bir aşk ya da iş ortamı sana kendini çok daha iyi hissettirebilir. Konfor alanından çıkmak seni biraz tedirgin etse de kısa bir süre sonra aslında buna ne kadar ihtiyacın olduğunu fark edeceksin. Özellikle iş değişiklikleri öz güvenini de besleyeceği için Eylül ayının en büyük kazancın olacak. 

Hadi birazda aşktan söz edelim! Mevcut ilişkiyi bitirmek ve dengeyi bulamadığın aşktan uzaklaşmak için son çağrı... Bu sözümüz unutma, çünkü Ay yeni bir döngüye girmeden önce kendini resetlemen şart. Yolunda gitmeyen tüm yüklerinden kurtul. Bu sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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