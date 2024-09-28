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29 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 19:01

Bırakın bazı şeyler kontrolünüzün dışına çıksın! Peki 29 Eylül Pazar gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün finansal kaynaklarında ani dalgalanmalar söz konusu olabilir. Maddi anlamda kendini güvende hissetmediğin anlar yaşanabilir. Bu aşamada astrolojik anlamda da destekleneceğini söylemeliyiz. Zira Ay'ın Aslan burcundaki konumu ve Uranüs'ün dokunuşları ile değişim seni bekliyor. 

İşte tam da bu noktada başkalarından gelen destek ile bazı şeylerin kontrolünü biraz dışında değişmesine izin vermelisin. Çünkü bu değişiklikler senin için son derece kârlı yatırımlara ve iş birliklerine dönüşecek. Ancak her şey yönetmeyi ve kontrol etmeyi seven yapın nedeniyle kendini biraz tedirgin hissedebilirsin. 

Hazır bazı şeyler kontrolden çıkmışken, kendini rüzgara bırakmaya ne dersin? Haftanın son gününde biraz köşene çekilip olanı biteni izleyebilirsin. Belki bu arada hayatına yeni birilerinin girmesine ve kalbini işgal edilmesine de izin verebilirsin. Romantik bir aşk için bazen ihtimal dışı olan şeyleri ya da abartılı duyguları da ortaya çıkarmak pek de fena bir fikir olmayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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