29 Eylül Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün yaratıcılığın ile ön plana çıkmaya hazırsın. Haftanın son gününde Ay'ın Aslan burcundaki konumu ve Uranüs'ün dokunuşları ile kendine ifade etme isteğin güçlenecek. Düşündüklerini bir çırpıda dile getirecek, kendini özgürce ifade edeceksin. Yaratıcı fikirlerini ve sınır tanımaz düşüncelerini de hayata geçirecek enerjiye sahip olacaksın.

Hayatının bundan sonraki aşaması için yeniliği inşa etmeye başlayacaksın. Dediğin hayatı yaşamak için karşına çıkan fırsatları dikkatli bir şekilde değerlendirmelisin. Zira sen hayata karşı açık oldukça, hayatta sana karşı bonkör davranacak. Özellikle kariyer yaşamında cesaretin ödüllendirilecek. Yönetici, lider ve direktör gibi pozisyonlarda görevlendirileceksin.

Hayatın beklenmeyen yanlarına hazır ol. Hem iş hem de aşk hayatında sürpriz bir olay seni beklenmedik bir yöne çekecek. Yeni bir hayat, güçlü başlangıçlar ve bu hayatta güç seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...