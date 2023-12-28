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29 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Işık saçan yay burçları, Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığında girdikleri her ortamda fark yaratacaklar! Peki, 29 Aralık Cuma gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları;

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları;

Sevgili Yay, bugün girdiğin her ortamda fark edilecek, hatta fark yaratacaksın. Kişiliğinin belirgin yönlerinin daha da belirginleştiği bir gün seni bekliyor. Venüs'ün etkileriyle karşındaki insanlara neşe saçacak, çekici ve ayırt edici olacaksın. Bunu nasıl fırsata çevireceğini ise sen bulmalısın. 

Gelelim ilişkilerine! Kimi zaman sakin kimi zaman neşeli, fakat her an ışık saçtığın günün ikinci yarısında yeni insanlarla tanışabilirsin. Yeni zevkler ve hobiler edinebilir, son derece hareketli bir gün geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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