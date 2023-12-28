29 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu
Gerçek duygularınıza vakit ayırmaya ne dersiniz? Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığında bu fırsatı kaçırmayın! Peki, 29 Aralık Cuma gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?
İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...
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