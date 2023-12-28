29 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Mars Neptün Karesi ve Venüs Plüton Altmışlığının etkisi altında kalabilirsin. Bu da demek oluyor ki günün en kazançlı burcu sen olacaksın! Yüzeysel güzelliklere kanmayacak zekan ve özgüvenli duruşun sayesinde karlı işlere imza atabilirsin.

Finansal anlamda kazançlı çıkmanı sağlayacak günün sonunda ilişkin konusunda da radikal kararlar alabilirsin. Maddi konularda yaşadığın stres son bulunca gerçek duygularına da vakit ayırabilirsin. Sevgilin şekilenmemiş gücüyle yeni bir aşka yelken açabilir ya da mevcut ilişkinde boyut atlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...