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29 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Gerçek duygularınıza vakit ayırmaya ne dersiniz? Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığında bu fırsatı kaçırmayın! Peki, 29 Aralık Cuma gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları;

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları;

Sevgili Kova, bugün Mars Neptün Karesi ve Venüs Plüton Altmışlığının etkisi altında kalabilirsin. Bu da demek oluyor ki günün en kazançlı burcu sen olacaksın! Yüzeysel güzelliklere kanmayacak zekan ve özgüvenli duruşun sayesinde karlı işlere imza atabilirsin. 

Finansal anlamda kazançlı çıkmanı sağlayacak günün sonunda ilişkin konusunda da radikal kararlar alabilirsin. Maddi konularda yaşadığın stres son bulunca gerçek duygularına da vakit ayırabilirsin. Sevgilin şekilenmemiş gücüyle yeni bir aşka yelken açabilir ya da mevcut ilişkinde boyut atlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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