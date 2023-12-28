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29 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Mücadelenize odaklanın, Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığının etkileri ideallerinize ulaşmanızı sağlayabilir. Peki, 29 Aralık Cuma gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları;

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları;

Sevgili Koç, bugün Mars Neptün Karesinin etkileriyle toplumsal ideallerin uğruna mücadele edebilirsin. Merhametli ve naif kişiliğinin ön plana çıkması da söz konusu olabilir. Merhamet duygusuyla hareket ettiğin günün sonunda olumlu geri dönüşler alabilirsin. 

Gökyüzünün hareketleri ve evren senin için çalışıyor. Sanki tüm negatif olasılıklar bir anda yaşantını iyileştirme fırsatına dönüşüyor... İnce düşünceli kişiliğin ödüllendiriliyor. Venüs Plüton Altmışlığının etkileriyle ideallerin uğruna güçlü bir mücadeleyi kazanma fırsatın var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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