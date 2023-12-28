29 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın konumu hayatını etkileyebilir. Dışarıdan bakanların bile gözlemleyebileceği ışıltılı ve göz alıcı halin sana cesaret verebilir. Güçlü duruşun, tarzın ve çekiciliğinle insanları kolayca etkileyebilirsin. Zaten dikkat çekmeyi seven ve bunu başarabilen bir kişiliğin var, fakat bugün bir başkasın!

Görünen o ki Ay'ın büyülü burcu Aslan, günün şanslı burcu olacak. Etkin altına girmesi gereken ve yönetmen gereken kim varsa bugün irtibata geç deriz. Karşındakini kolayca etkileyebilecek iletişim gücün var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...