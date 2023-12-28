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29 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığı, güçlü duruşunuz ve çekiciliğinizi ortaya çıkaracak. Peki, 29 Aralık Cuma gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları;

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları;

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın konumu hayatını etkileyebilir. Dışarıdan bakanların bile gözlemleyebileceği ışıltılı ve göz alıcı halin sana cesaret verebilir. Güçlü duruşun, tarzın ve çekiciliğinle insanları kolayca etkileyebilirsin. Zaten dikkat çekmeyi seven ve bunu başarabilen bir kişiliğin var, fakat bugün bir başkasın! 

Görünen o ki Ay'ın büyülü burcu Aslan, günün şanslı burcu olacak. Etkin altına girmesi gereken ve yönetmen gereken kim varsa bugün irtibata geç deriz. Karşındakini kolayca etkileyebilecek iletişim gücün var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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