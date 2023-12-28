29 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu
Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığı, güçlü duruşunuz ve çekiciliğinizi ortaya çıkaracak. Peki, 29 Aralık Cuma gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?
İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...
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