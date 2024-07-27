28 Temmuz Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kişisel hedeflerin ve hayatına odaklanacaksın. Sadece kendinle ilgilendiğin bir güne başlıyorsun. Zira bugün başkasının düşünceleri, arzuları ya da istekleri ile ilgilenemeyecek kadar meşgul olacaksın. Tam da bu noktada ailen dışındaki her şeye dur diyeceksin. Özellikle de iş hayatı ve zorluklara göz yumacak, kendine zaman ayıracaksın.

Tam da bu noktada Satürn'den güç alacaksın. Sevgi bağlarının güçlenmesini ve aile ilişkilerinin kuvvetlenmesini sağlayan astrolojik etkiyle Pazar gününe sevdiklerinele başlayacak ve bitireceksin. En çok da çocukların veya kardeşlerine zaman ayırmalısın. Onlarla geçen zaman sana iyi gelecektir.

Gelelim, iş hayatına! Sen bıraktım dediğin anda kafanı karıştıracak gelişmeler yaşanacak. Mesela işten ayrılma kararı aldığında terfi ettirilecek, sektör değiştirmek istediğinde ani bir teklif karşına çıkacak ya da benzer bir gelişme ile karar aşaman zora düşecek. Kısacası bu dönemde kararlı olmalı ve kalbinin de sesini dinleyerek senin için en doğru olanı bulmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...