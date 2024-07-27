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28 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 19:01

Gücünüzün farkına varın, neler olacağını göreceksiniz. Peki, 28 Temmuz Pazar gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kurduğun cümlelere dikkat etmelisin! Sözlerinle pek çok şeyi değiştirebilirsin. Satürn'ün gücüne güç kattığı anlarda, ikna kabiliyetini her zamankinden daha net bir şekilde kullanabilirsin. Bunun yanında isteklerini elde edebileceğin ve dualarının kabul olacağı ruhani bir sürece de giriyorsun. Dikkatli ol, 'söz büyüdür' derler! 

Tam da bu noktada iş hayatına dair değişimlerden söz etmeliyiz. Sınırlarını genişletmek isterken kendini zora sokabilirsin. Dobra bir tavırla karşı olduğun bazı konuları hızla dile getirebilirsin. Fakat bu ters tepebilir. Bunun yerine süreci daha sakin ve sistemli bir şekilde yürütmeni tavsiye etmeliyiz. 

Satürn'ün aşk hayatına da etki edeceğine eminiz! Tabii bu konuda şanslı olduğunu da söylemeliyiz. Zira, bugün tam bir kalp hırsızı olacaksın. Sözlerin, tavırların, özgülükçü bakış açın ve maceraperest yanlarınla karşındaki hemen herkesi kolayca etkileyebilirsin. Ne diyelim, aşk seni bekliyor! Tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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