28 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün harika bir gün seni bekliyor! Güçlü gezegenlerin açılandığı bugün, Kova burçları ve yükselen Kova burçları günün en şanslıları olacak. Zira Güneş ve Merkür kavuşumu sana bolca enerji vaat ediyorlar. Sosyal çevrenle iletişimde bugün adeta bir yıldız gibi parlayacaksın. Arkadaşlarınla olan ilişkilerinde başarılı olmanın yanı sıra, grup projelerinde liderlik yapma fırsatı da bulacaksın. Herkesi etkileyecek ve teknoloji konusunda da oldukça yetenekli olduğunu gösterecek önemli fırsatlar elde edebilirsin.

Fakat Merkür ve Satürn'ün kavuşumu ile ortaya çıkan enerjiye dikkat etmelisin. Düzeni sağladığın ve kendini gösterdiğin bugün hırslarına yenik düşmemelisin. Daha fazlasına değil daha iyisine odaklanırsan, elde ettiğin başarı ile tatmin olacaksın. Alkışlanan kişi olmak için tüm ekibi kendinle birlikte ve tek parça olarak görmeye odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...