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28 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.02.2025 - 19:01

Aşk sizi saracak! Peki 28 Şubat Cuma günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün duygularına kapılıp aşk hayatına odaklanabilirsin. Sevdiğin kişi ile hayatını birleştirmek, aşkı doludizgin yaşamak ve tutkularına kapılmak ilk önceliğin haline gelebilir. Balık burcundaki Yeni Ay'ın da etkisiyle bir anda kendini aşkını itiraf ederken bulabilirsin. Manevi bağlarını güçlendirip sevgiden beslendiğin bir gün seni bekliyor. 

Aman dikkat bu dönemde eski aşkına geri dönebilirsin. Zira yedi gezegenin hizalandığı bu süreçte, hislerinden kaçamayabilirsin. Unuttuğunu sandığın gerçeklerin seni ele geçirmesiyle ona sıkı sıkıya bağlanabilirsin. Öte yandan bugünden itibaren bazı ilişkilerindeki dengeler ise tamamen değişebilir. Artık seni üzen kimseyi hayatına almak istemeyecek, veda etmenin huzuruna da ereceksin.  

İlişkilerinde iyiyi kötüyü kolayca ayırt ettiğin ve cesurca hareket ettiğin bugün iş hayatında da yeni düzen inşa edebilirsin. Doğru ortaklar bulacağına eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
Astroloji Editörü
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