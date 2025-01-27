28 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün peş peşe pek çok görüşme yapman gerekebilir. Birçok insanla iletişim kurarak ticari konularda önemli kararlar alman da söz konusu olabilir. Merkür'ün Kova burcunda konumlandığı bugün, maddi konularda atacağın adımlar ve ticaret ana gündem madden haline gelebilir.

Özellikle hizmet sektöründe yer alan işler tercihin olabilir. Alım satım konularında beklenmedik kararlar verip taşınmaz ve arazi yatırımları yapabilirsin. Elindeki parayı arttırmanın bir yolunu bulacak gibisin. Elbette bunun için akıllı riskler almalısın, ancak dikkatli olmalı bazı sınırları aşmamalısın. Ayrıca maddi güvenliğini de göz ardı etmemelisin. Bu aşamada ortaklıklar ve iş birlikleri acele ile verdiğin kararlarda önünü kesebilir. Birlikte hareket etmek ise seni düşündüğünden çok daha fazla yorabilir.

Tüm bunların yanı sıra aldığın her kararda desteğini beklediğin bir kişi olacak! Romantik anlamda sen heyecanlandıran kişinin maddi ve manevi desteği cesaretini artıracak. Onunla birlikte kuracağın işte başarı elde etmenin yanında huzur da bulacağın aşikar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...