28 Nisan Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün maceracı ruhun daha fazla özgürleşiyor... Aslında bu tam da istediğin şey, fakat kendine koyduğun engeller bu fırsatı elinden alıyor. Bu kezse buna izin vermeyecek gibi görünüyorsun. Venüs, cesaretini artırırken sen de hayallerinin peşinden koşmaya kararlısın. Adapte olamadığın ilişkiler, iş hayatı ya da günlük rutinler; hepsini değiştirmeye hazırsın.

Sanıyoruz değişime sosyal çevrenden başlayacaksın. Yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevreni genişletmek için mükemmel fırsatlar seni bekliyor. Maceraperest yönlerini keşfetmek için yeni hobiler edinebilirsin, tek başına tanımadığın insanlarla birlikte etkilik ya da çalışma gruplarına dahil olabilirsin. Bu sayede kendini daha rahat ifade edebilirsin. Romantik bir ilişkin varsa, ona bir süre uzak kalmak istediğini söylemeye ne dersin? Bir süre kafanı dinlemek ve kendini bulmak senin için düşündüğünden çok daha önemli olabilir. Bu arada huzur seni bekliyor, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...