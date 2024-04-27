28 Nisan Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün duygusal bir temizlik ve yenilenme hissedebilirsin. Kişisel değerlerin ve maddi kaynakların üzerinde daha fazla düşünmen gerekebilir. Aşk hayatında, köklü bir değişim yaşayabilirsin. Kendini ifade etme ve duygularını paylaşma konusunda daha cüretkar olabilirsin. Sanıyoruz, partnerinle ilgili sabrettiğin konulara artık tahammülün yok. Venüs'ün etkisiyle bugün anlayış bekleyen taraf sensin! Hatta bugün, ya seni anlayacak ya da hayatından gidecek! Kendisini sana kanıtlaması için son şansı olan tek kişi partnerin değil, bu konuda yakın dostlarını da sınayabilirsin!

Şimdi gelelim uyarımıza! Bu stres sağlığına iyi gelmeyebilir. Lütfen kendini fazla yorma ve sıkma. Bir yanlış yaptıysa, üzülmesi gereken sen değilsin; bunu unutma. Ayrıca maddi konularla iligili adım atma! Şimdi risk almanın hiç sırası değil. Bunun yerine yeni ilgi alanlarına yönelebilir ve sosyal çevreni genişletebilirsin. Bu sana kendini daha iyi hissettirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...