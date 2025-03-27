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28 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.03.2025 - 19:00

Planlar değişebilir, tabii siz de! Peki 28 Mart Cuma günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Mart Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün beklenmedik olaylarla planların değişebilir. Özellikle son dönemlerde kafana özgürlük konusunu takmış olabilirsin. Seni sınırlayan konulara ve kişilere karşı tahammülün ve sevgin azalabilir. Bu yüzden büyük gezegen hizalanmasında yaşanacak en küçük olay ile yönünü değiştirme cesareti de bulabilirsin. 

Yani beklenmedik olaylara en çok sevinen sen olacaksın. Zira 'Gerçekleri gördüm' ya da 'yeter artık' diyip yoluna bakacaksın. Ardında bırakman gerekenlerle vedalaşıyor gibi bir halin var. Açıkçası bu hiç de fena bir fikir değil. Ani kopmalar ve bağımsızlık telaşıyla güzel bir gün seni bekliyor. 

Tam da bu noktada aşktan da söz edeceğiz desek inanır mısın? Çünkü gerçek aşkı bulmak için aklındaki bu sorunlardan kopman gerek. Hatta bağımsızlığını ilan ettiğinde önünde kariyerin için de mühim yollar açılabilir. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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