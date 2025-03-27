28 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün beklenmedik olaylarla planların değişebilir. Özellikle son dönemlerde kafana özgürlük konusunu takmış olabilirsin. Seni sınırlayan konulara ve kişilere karşı tahammülün ve sevgin azalabilir. Bu yüzden büyük gezegen hizalanmasında yaşanacak en küçük olay ile yönünü değiştirme cesareti de bulabilirsin.

Yani beklenmedik olaylara en çok sevinen sen olacaksın. Zira 'Gerçekleri gördüm' ya da 'yeter artık' diyip yoluna bakacaksın. Ardında bırakman gerekenlerle vedalaşıyor gibi bir halin var. Açıkçası bu hiç de fena bir fikir değil. Ani kopmalar ve bağımsızlık telaşıyla güzel bir gün seni bekliyor.

Tam da bu noktada aşktan da söz edeceğiz desek inanır mısın? Çünkü gerçek aşkı bulmak için aklındaki bu sorunlardan kopman gerek. Hatta bağımsızlığını ilan ettiğinde önünde kariyerin için de mühim yollar açılabilir. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...