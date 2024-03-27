28 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün farklındalıkla gelen dönüşüme hazır olmalısın. Gökyüzü kendi yolunu çizmen için sana fırsat veriyor... Venüs ve Uranüs'ün altmışlık açısı, iç dünyanda beklenmedik duygusal farkındalıklar ve yenilikler yaratabilir. Bu da beraberinde bazı aile bağlarını ve ilişkilerini sorgulanaya başlamana neden olabilir. Bazı yakınlıklar seni rahatsız edebilir. Ailendeki bazı bireylerle uzlaşmaya çalışmak yerine uzaklaşmak isteyebilirsin. Aşk hayatında ise duygusal derinlik ve yenilik arayışı içinde olabilirsin. Bu sıralar aşkı tedavi etmenin yolu aile bağların konusunda dikkatli adımlar atmak olabilir.

Kariyer yaşamında ise içsel motivasyonun bir hayli düşebilir. Mali olumsuzluklar geri çekilmene neden olabilir. Fakat şimdi işleri daha da hızlandırmanın tam zamanı. Çabalarının sonuç verdiği bir döneme giriyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...