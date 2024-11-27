28 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün öz değerlerine odaklanacaksın. İlkelerin, isteklerin ve duygularına göre hareket edeceksin. Hayattan keyif almak ilk önceliğin haline gelecek. Bu arada etrafındaki insanlara karşı beklentilerin de artacak. Tam da bu noktada Venüs ile Chiron arasındaki kare açıdan etkileneceksin.

Ne istediğini bulmak üzeresin! Ancak bu durum seni biraz tatminsiz yapabilir. Zira kendine, değerlerine ve isteklerine her zamankinden daha düşkün olacaksın. Tabii bu durumda etrafındaki insanlardan ve işinden de fazlasını bekleyebilirsin. Daha fazla kazanmak, daha tatmin edici bir iş yapmak ve eksiklik hissetmemek önemini artırabilir. İlişkilerinde ise şımartılmak ve ilginin merkezinde yer almak seni heyecanlandırabilir.

Görünen o ki bu dönemde seni sevenlere bir hayli iş düşecek. Lakin bu aşamada, isteklerini daha açık bir dille ifade etmen iyi olabilir. Seni anlamalarını bekleme, kendini anlat! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...