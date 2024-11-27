onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yengeç Burcu
28 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.11.2024 - 19:01

İlkeleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. Peki 28 Kasım Perşembe gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün öz değerlerine odaklanacaksın. İlkelerin, isteklerin ve duygularına göre hareket edeceksin. Hayattan keyif almak ilk önceliğin haline gelecek. Bu arada etrafındaki insanlara karşı beklentilerin de artacak. Tam da bu noktada Venüs ile Chiron arasındaki kare açıdan etkileneceksin. 

Ne istediğini bulmak üzeresin! Ancak bu durum seni biraz tatminsiz yapabilir. Zira kendine, değerlerine ve isteklerine her zamankinden daha düşkün olacaksın. Tabii bu durumda etrafındaki insanlardan ve işinden de fazlasını bekleyebilirsin. Daha fazla kazanmak, daha tatmin edici bir iş yapmak ve eksiklik hissetmemek önemini artırabilir. İlişkilerinde ise şımartılmak ve ilginin merkezinde yer almak seni heyecanlandırabilir. 

Görünen o ki bu dönemde seni sevenlere bir hayli iş düşecek. Lakin bu aşamada, isteklerini daha açık bir dille ifade etmen iyi olabilir. Seni anlamalarını bekleme, kendini anlat! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın