28 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün krizi fırsata çevireceksin! Detaylardan uzaklaşıp kendine odaklanmalısın. Özellikle iş hayatında gündeme gelen sorunlardan kaçınmalısın. Kendini ateşe atmak yerine sonuca odaklanmalısın. Zorluklarla mücadele ederken akılcı bir yol izlemeli, kazanmak için stratejik davranmalısın.

Aksi takdirde, Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisiyle krizde savrulabilirsin! Ama fırsatları yakalamak için harekete geçmek sana güç verecektir. Bu aşamada profesyonel bakış açının yanında şefkat ve hassas duyguların da ortaya çıkacak. Haliyle kendini değil, ekibini kurtaracaksın. Attığın adım bu olur ve başarı elde edersen, işte o zaman her şey bittiğinde hak ettiğin pozisyonun zaferini kutlayacaksın. Bugün kendini kanıtlayabilirsin!

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Şefkatli ruhun, romantik ilişkinde de su yüzüne çıkacak. Partnerinle dengeye kavuşmak ve huzura ulaşmak üzeresin. Bugünün tadını çıkarsan iyi olur, zira adeta yenileniyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...