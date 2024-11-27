28 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hayata her zamankinin aksine dramatik gözlerle bakabilirsin. Aman dikkat, Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisi altındasın. Seni dibe çekmesine izin vermemelisin. Negatif duygulardan uzak durmalı, duygularına odaklanmalısın. Güzel anlar, mutlu anılar ve huzur seninle! Sadece bakış açının kare açının etkisi ile değişmesine izin vermemelisin.

Tam da bu noktada özellikle iş hayatında birtakım ani kararlar alabilirsin. İşlerin yürümediğini hissedip çekmeceni boşaltıp gitmeyi düşünebilirsin. Ancak hızlı kararlar seni başarısızlığa götürebilir. Her zaman dediğimiz gibi sen dokunduğun her şeyi güzelleştiriyorsun, bir sorun varsa da çözeceğine inan yeter ki! Umutsuzluk sana hiç yakışmaz.

Tüm bunların ötesinde biraz da aşktan söz edelim. Dramalar, romantizmi de tetikleyebilir. Aşk seni bulabilir... Duygularına kapıl... Yolunda gitmeyenler değil gidenlere odaklan. Hayattan yine zevk alacaksın. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...