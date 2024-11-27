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28 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.11.2024 - 19:01

Dramatik ve romantik... Peki 28 Kasım Perşembe gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün hayata her zamankinin aksine dramatik gözlerle bakabilirsin. Aman dikkat, Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisi altındasın. Seni dibe çekmesine izin vermemelisin. Negatif duygulardan uzak durmalı, duygularına odaklanmalısın. Güzel anlar, mutlu anılar ve huzur seninle! Sadece bakış açının kare açının etkisi ile değişmesine izin vermemelisin.

Tam da bu noktada özellikle iş hayatında birtakım ani kararlar alabilirsin. İşlerin yürümediğini hissedip çekmeceni boşaltıp gitmeyi düşünebilirsin. Ancak hızlı kararlar seni başarısızlığa götürebilir. Her zaman dediğimiz gibi sen dokunduğun her şeyi güzelleştiriyorsun, bir sorun varsa da çözeceğine inan yeter ki! Umutsuzluk sana hiç yakışmaz. 

Tüm bunların ötesinde biraz da aşktan söz edelim. Dramalar, romantizmi de tetikleyebilir. Aşk seni bulabilir... Duygularına kapıl... Yolunda gitmeyenler değil gidenlere odaklan. Hayattan yine zevk alacaksın. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
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