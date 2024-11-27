28 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün zorlu bir karar vermen gerekecek! Gidecek misin, yoksa kalacak mısın? İyi olduğun yeri bulmak için sana enerji veren Venüs ile Chiron arasındaki kare açıdan besleneceksin. Mutlu olmak için ne yapman gerektiğini enine boyuna düşünmelisin. Ne istediğinden emin olmadan son kararı vermelisin.

Tam da bu noktada seni olduğun yere bağlayan kişileri düşünmelisin. Sanıyoruz, bu aralar kararlarını sosyal çevrene göre vermelisin. Sana konfor alanı sağlayan ilişkilerinden güç alabileceğin yerde olmak, kendin için yapacağın en iyi şey olcak! İşten, kazanmaktan, kariyer veya eğitimden ötesi huzur arayışın olacak.

Sahi, nerede huzurlusun? Kimin yanında kendini güvende hissediyorsun. Sana kendini değerli hissettiren bir yaşam tarzı seçmelisin. Önemli olduğunu hissedeceğin bir yerde yaşamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...