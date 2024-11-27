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28 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.11.2024 - 19:01

Mutlu olmanın bir yolunu bulmalısınız. Peki 28 Kasım Perşembe gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün birtakım memnuniyetsizlikler gündeminde yer alabilir. Beklentilerinin karşılık bulamaması, hayallerinin gerçek olmaması moralini bozabilir. Ancak pes etmen değil, daha güçlü bir şekilde hedefine kilitlenmen gereken bir dönemden geçiyorsun. Hayallerinin gerçek olması için bugün bir şansın var! Yeter ki pes etme. 

Tam da bu noktada sana güç ve motivasyon veren, Venüs ile Chiron arasındaki kare açı olacak. Adeta bu karanlık gecenin sabahını yaşayacaksın. Sana şifalanma şansı veren kozmik enerjilerle düzene kavuşacaksın. Sanki son düzlüktesin, şimdi durmak olmaz. 

Attığın her adımda başarıya ve mutluluğa yaklaşacaksın. Profesyonel anlamda önünü açan adımların dışında duygusal anlamda da olumlu hislere yönelmelisin. İlişkin için de çaba sarf etmeli sevginin gücüne inanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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