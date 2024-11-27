28 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün birtakım memnuniyetsizlikler gündeminde yer alabilir. Beklentilerinin karşılık bulamaması, hayallerinin gerçek olmaması moralini bozabilir. Ancak pes etmen değil, daha güçlü bir şekilde hedefine kilitlenmen gereken bir dönemden geçiyorsun. Hayallerinin gerçek olması için bugün bir şansın var! Yeter ki pes etme.

Tam da bu noktada sana güç ve motivasyon veren, Venüs ile Chiron arasındaki kare açı olacak. Adeta bu karanlık gecenin sabahını yaşayacaksın. Sana şifalanma şansı veren kozmik enerjilerle düzene kavuşacaksın. Sanki son düzlüktesin, şimdi durmak olmaz.

Attığın her adımda başarıya ve mutluluğa yaklaşacaksın. Profesyonel anlamda önünü açan adımların dışında duygusal anlamda da olumlu hislere yönelmelisin. İlişkin için de çaba sarf etmeli sevginin gücüne inanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...