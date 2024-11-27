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28 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.11.2024 - 19:01

Sabır ile şifa bulacaksınız... Peki 28 Kasım Perşembe gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün hayatındaki eksiklere odaklanacaksın! Şifa bulmak, geçmişi, sorunları ve üzüntüleri geride bırakmak en büyük önceliğin haline gelecek... Güzel anlar yaşasan da içten içe son yılların stresini atamadın. Artık mutlu olmak istediğin ise aşikar! Tabii bunu hak ediyorsun da, ancak yorgunluklarını atmak için fazla acele etmeye başlamış olabilirsin. 

Venüs ile Chiron arasındaki kare açının da etkisiyle her şey bir anda olsun isteyebilirsin. Lakin bunca zamanın emeğini boşa çıkarmamak adına, yavaş adımlar atmalısın. Düzlüğe çıkıyorsun, acele etme! Her şeyin güzel olduğu günler, duygusal anlamda seni besleyecek gelişmeler pek yakınında. 

Üstelik kariyerin açısından da yenilikler ve olumlu gelişmeler yaşayacaksın. Eski iş yerin, eski muhitin ve ilişkilerinden eser kalmayacak. Yeni sayfalar açmak için biraz daha sabır. Önüne bak ve ilerlemenin de tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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