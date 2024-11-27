28 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün hayatındaki eksiklere odaklanacaksın! Şifa bulmak, geçmişi, sorunları ve üzüntüleri geride bırakmak en büyük önceliğin haline gelecek... Güzel anlar yaşasan da içten içe son yılların stresini atamadın. Artık mutlu olmak istediğin ise aşikar! Tabii bunu hak ediyorsun da, ancak yorgunluklarını atmak için fazla acele etmeye başlamış olabilirsin.

Venüs ile Chiron arasındaki kare açının da etkisiyle her şey bir anda olsun isteyebilirsin. Lakin bunca zamanın emeğini boşa çıkarmamak adına, yavaş adımlar atmalısın. Düzlüğe çıkıyorsun, acele etme! Her şeyin güzel olduğu günler, duygusal anlamda seni besleyecek gelişmeler pek yakınında.

Üstelik kariyerin açısından da yenilikler ve olumlu gelişmeler yaşayacaksın. Eski iş yerin, eski muhitin ve ilişkilerinden eser kalmayacak. Yeni sayfalar açmak için biraz daha sabır. Önüne bak ve ilerlemenin de tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...