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28 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.11.2024 - 19:01

Kusursuz olduğunuzu hatırlayın! Peki 28 Kasım Perşembe gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün dış görünüşün gündeminde yer alabilir. Güzelliğini/yakışıklılığını etkileyecek şeyler seni korkutabilir. Bir anda ortada bir sebep dahi yokken saçına, yüzüne ya da tarzına takabilirsin. Ne giysen beğenmeyebilirsin... Kendini içinde rahat hissettiğin şeylere değil, şıklığa ve çekiciliğe odaklanarak giyineceksin. 

Göz kamaştırma ve dikkat çekme arzusu ile dolacaksın. Tam da bu aşamada Venüs ile Chiron arasındaki kare açıdan etkileneceksin. Aman dikkat bir anlık kararla küçük dokunuşlar yaptırabilirsin. Ancak sonunda mutlu olmayacağın ani reaksiyonlara karşı temkinli olmalısın. Saçını kestirmek, estetik bir dokunuş yaptırmak, tarz değişikliği yapmak gibi adımlar için aceleci de davranmamalısın. 

Her zaman ışıldayan Akrep burçları için bu geçici bir durum. Olduğun gibi kusursuzsun, bunu yeniden hatırlayana kadar bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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