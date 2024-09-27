28 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sabırlı ve kararlı bir şekilde hayata odaklan. Gelecek hedeflerini gerçekleştirmek için bugün bir şeyler yapmalısın. Mars'ın etkisi altında olduğun hafta sonu boyunca ne ekersen onu biçeceksin. Bu nedenle duygularını dikkatli bir şekilde yönetmelisin. Kendin ya da başkaları için ne dilersen kısa zamanda karşına çıkacak.

Kimi inançlara göre 'söz büyüdür.' Sen ise bu dönemde, bu büyüden nasibini alacaksın. Özellikle sinirli anlarında söylediklerin ve kalpten inanarak dilediklerinle yüzleşeceksin. Başına güzel şeyler gelmesi için güzelliklere odaklanman gereken bir dönemdesin. Belki bunun için meditasyon veya yoga gibi manevi anlamda güçlenmeni sağlayacak süreçleri yönelebilirsin.

Tabii bir yandan sosyal çevrende ve geniş bir kitlede etkili olmanı sağlayacak gönüllü projelere de odaklanabilirsin. Hem kendin hem de başkaları için yaptığın iyiliklerle büyüyeceğin bir gün seni bekliyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın, açıkçası bugün yorgunluğunu bile hissetmeyeceksin. Çünkü manevi tatmin ile hareket edecek ve durmak istemeyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...