28 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş hayatında kalıcı başarılardan söz ettiğimiz bir güne başlıyorsun. Bu dönemde liderlik becerilerin gözle görülür bir şekilde güçlenecek. Kendinden emin duruşun, kararlılığın ve disiplin sayesinde doğal bir lider olacaksın. Güçlü iradeni destekleyen ve hırslarının daha da ortaya çıkmasını sağlayan Mars sayesinde, kariyerinde yeni bir dönem başlayacak.

Bugünden itibaren hedeflerine yönelik somut adımlar atacaksın. Ne istediğini bilerek hareket edecek, elde ettin sonuçtan ise memnun kalacaksın. Bu dönemde, profesyonel hayatın ile duyguların arasına net bir çizgi koyacağını da söylemeliyiz. Özellikle aile işini yönetiyor ya da aile bireylerin ile birlikte çalışıyorsan, bu karar eskisinden daha başarılı olmanı sağlayacaktır. Çünkü etrafında seni yanıltan ve kafanı karıştıran, haliyle zaman kaybetmeni sağlayan bazı kişiler olabilir.

Aşk hayatında da benzer bir durumdan söz etmek mümkün. Biten ilişkine dönmek üzeresin. Bu konuda son derece kararlı bir şekilde hareket edeceksin. Ancak kararına karşı duran kişilerin sesine kulak vermemelisin. Belki yanılacaksın ama mutlu olmak istiyorsan bu senin yanılgın olmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...