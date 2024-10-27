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28 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 19:01

Uyum ve düzen zamanı! Peki 28 Ekim Pazartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün romantik ilişkindeki uyum ve düzen yeniden gündeme gelebilir. Zira partnerinle arandaki ilişkide her zaman fazladan sorumluluk alan kişi olmak seni yorabilir. Venüs ile Satürn arasındaki kare açı, bu yorgunlukları su yüzüne çıkarabilir. Haftaya ikilemler içinde başlayabilirsin. 

Tam da bu noktada yoğun iş gündemi, seni düşüncelerden kurtarabilir. Aşkın derinliğinden kaçmak ise mümkün değil. Bu yüzden sorumluluklarını istesen de bırakamayabilirsin. Ancak düzen ve denge kurmak için acele etmesen iyi olabilir. 

Belki de sosyalleşmenin zamanı gelmiştir. Haftaya sevdiklerinle bir araya gelerek başlayabilirsin. Dost meclisi bir aradayken partnerinle arandaki sorunların da çözülmesi mümkün. Çünkü bir arada katılacağınız davet ve etkinlikler, dostluğunuzu da pekiştirebilir. Böylece aranızdaki bağ güçlenir ve huzur artar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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