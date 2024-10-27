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28 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 19:01

Tutkularınızın esiri olacaksınız! Peki 28 Ekim Pazartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün derin tutkuların esiri olabilirsin! Venüs ile Satürn arasındaki kare açı, seni sevdiğin insanlara çekecek! Özellikle partnerine yakın olmak ve arzulu bir aşk yaşamak gündeminde yer alabilir. Tatlı yakınlaşmalar, romantizm ve duygusallık gündeminde olabilir.  

Tam da bu noktada birlikteliğini evlilik ya da bebek ile taçlandırmak isteyebilirsin. Aşkı dolu dolu yaşamak keyifli bir de bunu sonsuz kılmak... İşte hayatına renk katabilir. Bağlı, bağımsızlığını istediğin dengeye ulaştırabilir. 

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Çünkü bugün kazanmak için de harika bir gün. Farklılıklara açıklarken ve risk almak konusunda temkinli bir yaklaşım sergilerken iş hayatında kendini gösterme şansı elde edebilirsin. Tutkularını kariyer hedeflerini de şekillendirecek ölçüde yönetmek bugün alacağın en iyi karar olacaktır. Kariyerinde yeni ve güçlü bir dönem başlıyor. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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