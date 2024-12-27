28 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün uzaklar yakın olacak! Bir süredir yanında olmasını istediğin ancak uzakta olan sevdiklerine kavuşacaksın. Güçlü bağlar kuracak, sevgiden besleneceksin. Daha da önemlisi bugün çok sevilecek, şımartılacaksın.

Hassas ve duygusal ruh halinle sık sık başkalarını önemseyerek kendini ikinci plana atsan da bu durum farklı olacak! Uranüs ile Venüs arasındaki bağ, ön planda olmanı sağlayacak. Her zamankinden daha öncelikli hale geleceksin. Ve açıkçası bunu talep de edeceksin. Ne diyelim, sen de şımartılmalısın. Zira bunu en çok hak edenler listesinde zirvedesin.

Gelelim finansal konulara! Sevdiklerin kadar gökyüzü de seni ve menfaatlerini düşünecek. Beklenmedik bir anda para, güç ve mal sahibi olabilirsin. Eline geçecek toplu para ya da mülk ile yatırım planları yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...