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28 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 19:01

Merkür Mars Birleşiminin etkileriyle becerileriniz size başarı getirecek! Peki, 28 Aralık Perşembe gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Aralık Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi, bugün yeteneklerin modern şıklığı her her şeye yansıtmanı sağlayacak. El becerilerin ve kendine has tarzınla yaptığın her işi güzelleştireceksin. Adeta dokunduğun her detay evrene ışık saçacak... Bunun sebebi içsel enerjin ve Mars'tan aldığın güç. 

Özellikle geri kalmış, eskimiş, yenilenme zamanı gelmiş, ağır aksak işleyen düzenleri yoluna koymak isteyebilirsin. Geleneksel ile modern iş fikirlerini birleştirerek yaratıcı planlar ortaya çıkarabilirsin. Becerilerin sana yakın zamanda başarı getirecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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