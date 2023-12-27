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28 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 19:01

Merkür Mars Birleşimini fırsat bilerek biraz dinlenmeye ne dersiniz? Peki, 28 Aralık Perşembe gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Aralık Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları;

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları;

Sevgili Kova, bugün kendini yoğun bir tempoda sıkı bir çalışma düzeni içerisinde bulabilirsin. Yaratıcı yönlerinin ortaya çıkma fırsatı bulamayacağı bir yoğunluk yaşayabilirsin. Özel hayatında da bolca hareketlilik söz konusu olabilir. Söylemek istediklerini net ve doğrudan bir şekilde ifade etmeyi tercih edebilirsin. 

İletişim sorunları yaşadığın, bir süredir konuşmaktan kaçırdığın kişi ile sorunlarını çözmeye hazır gibi görünüyorsun. Kararlı ve oldukça net bir şekilde sonuca ulaşmak istiyorsun. Günün ikinci yarısında bir da dinlenmeye ne dersin? Sorunlar çözüldüğüne göre geri kalan zamanın tadını çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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