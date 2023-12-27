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28 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 19:01

Birbiriyle iyi geçinemeyen iki gezegen düşüncelerinizi etkileyebilir. Merkür Mars Birleşiminde kariyerine ilişkin kararları alırken dikkat et! Peki, 28 Aralık Perşembe gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Aralık Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları;

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları;

Sevgili Koç, bugün Merkür'ün etkileriyle entelektüel düşüncelere dalsan da Mars'ın hızlı ve aksiyon isteyen dokunuşlarıyla fikirleri geride bırakabilirsin. Düşünmeden hızlı aksiyom almak seni heyecanlandırabilir. 

Yapacaklarının hayatına yansıması da tıpkı harekete geçisin gibi hızlı ve ani olabilir. Bu yüzden kariyer yaşamına ilişkin kararlarında daha özenli ve hassas olman gerekebilir. Ailevi sorunları çözerkense harekete geçmeden önce konuşmayı denemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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