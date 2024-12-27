28 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugünü neredeyse parti tadında yaşayacaksın. Hane içinde önemli kutlamalar ve etkinlikler söz konusu olabilir. Sevdiklerinle birlikte sağlığa dair önemli haberler alabilirsin. Bir süredir tedavi gören bir yakının ya da kendin için şifa enerjisine kavuşabilirsin. Bedensel ve ruhsal anlamda yenilebilirsin.

Uranüs, güçlenmeni sağlayacak! Zira şifa enerjisi sadece bedeninde değil, hayatının diğer alanlarında da etkisini hissettirecek. Kariyerinde önün açılacak, para ve güç senin olacak. Bu aşamada fazla hırslı hareket edebilir ve birtakım güç mücadelelerine girebilirsin. Dikkatli ol, bu durum üzerindeki pozitif enerjiyi negatife çevirebilir.

Hayata daha dengeli bir yerden bakarak elinden geleni yapmaya odaklanmalısın. Gerisini ise büyük hırslara odaklanıp inada bindirmek yerine evrene bırakmalısın. Senin olan, seni bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...