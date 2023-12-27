28 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün hızlı ve düşünmeden konuşabilirsin. Merkür Mars Birleşimi sırasında yoğunlukla Mars'ın etkisi altında kalabilirsin. Kendini ifade ederken acele edişin seni haklı çıkarmayacak. Doğru düşünceleri savunduğun konusunda bu kadar emin misin? Daha da önemlisi düşüncelerini karşındaki insanlara kanalize etmek senin için bu kadar önemli mi?

Tüm bunların yanıtlarını kendine vererek fikirlerini yönetmelisin. Unutmayın ki hayata karşı bakış açınız geleceğinizi belirleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...