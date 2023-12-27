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28 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 19:01

Merkür Mars Birleşiminde, konfor alanınızdan çıkma cesareti bulabilirsiniz! Peki, 28 Aralık Perşembe gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Aralık Perşembe günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları;

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları;

Sevgili Balık, bugün söylemlerinde Merkür Mars Birleşiminin etkileri hissedilebilir. Olaylara biraz alaycı ve sivri dilli bir tarzla yaklaşabilirsin. Sivri dilli fakat ince bir espri çizgisinde söylemlerin düşmanlarını kızdırabilir. Fakat uzun zamandır ihtiyacın olan rahatlama ve huzura kavuşacaksın. 

Kendini özgür hissedecek, konfor alanından çıkma cesareti de bulacaksın. Mücadeleci yanlarının açığa çıkmasına hayatını farklılaştırılmaya hazırsın. Şimdi başlamaya ne dersin? Nereden başlamak istiyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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