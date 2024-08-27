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28 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 19:01

Neptün, hırslarınızı ve yeteneklerinizi ortaya çıkacak. Peki 28 Ağustos Çarşamba gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün iş hayatında verimliliğini arttırabilirsin. Çok çalışmaya ve çok kazanmaya odaklanarak, ayın son günlerini güçlü bir şekilde tamamlamak isteyebilirsin. Özellikle prim sistemi ile çalışıyorsan, zorlu geçen Ağustos ayının ardından bugüne dikkat etmelisin. Kazanımını sağlayan enerjiyi Neptün ile Venüs arasındaki güçlü açısından alıyorsun, bu fırsatı kaçırma. 

Tam da bu noktada hırsını ve becerilerini ortaya çıkarmaya odaklanmalısın. Elinden gelen her şeyi yaparak beklentilerinin ötesinde kazanç elde edebilirsin. Fakat bugün durursan bütün ayı, prim ya da ikramiyeyi kaybetme ihtimalin de son derece yüksek, bizden söylemesi. 

Öte yandan bugün her ne kadar uzun vadeli kariyer planları için doğru bir gün olsa da uzun soluklu aşkların başlangıcı için doğru bir zaman dilimi değil! Neptün'ün enerjisi yanlış partner seçimlerini gündeme getirebilir. Duruşu, konuşması ya da tavrı ile seni son derece etkileyen kişinin çekiciliğine dikkat etmelisin. Özellikle de yeni tanıştığın biriyle aşka kapılmak için ise aceleci davranmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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