28 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gizli işlerden uzak durmalısın. Ağustos ayının son gerilimli açısı Venüs ile Neptün arasındaki karşıtlık hayatına etki ederken dikkatli olmalısın. Partnerin ile aranan sadakatsizlik tartışmasını sokmamalısın. Bunun için ilişkinde açıklığa önem vermelisin. Şüphelerin varsa, sezgilerini dinlemek yerine gerçekleri partnerine sormalısın. Tabii bu arada sen de derin sırlardan ve gizemden uzak durmalısın.

Görülmeyeni görmek, gizli işler peşine düşmek ve şüphelerinin peşinden gitmek sana heyecan veriyor olsa da durmalısın. Bugün tüm bunlar için hiç de doğru bir gün değil! Belki de aşk hayatını ve ikili ilişkilerini biraz oluruna bıraksan daha iyi edersin.

Hadi biraz da paradan konuşalım! Neptün, finansal istikrarı ve güvenliği ön planda tutman gerektiğine işaret ediyor. Bunun için gerekirse birtakım harcamalarından kısabilir ve önlemler alabilirsin. Bütçeni dikkatle planlamalısın. Hesap kitap işlerine fazlaca vakit ayırabilirsin, fakat sonunda kar zarar dengesini kusursuz bir şekilde kurabilirsin. Seni maddi anlamda düzlüğe çıkaracak yatırım stratejileri belirlemeye odaklan. Bugünden kârlı çıkan sen olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...