28 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün hedeflerine odaklanmalısın. Fakat dikkatli ol kafandaki hedeflere değil gerçeklere yönelmelisin. Neptün ile Venüs karşıtlığı sırasında yanılmamak için finansal hesaplamalara ve verilere dikkat etmelisin. Bütçeni ve yatırımlarını doğru şekilde planlayarak mali belirsizliklerden kaçınmalısın. Bu sayede gerçekleştirebileceğin hedeflere odaklanabilir ve özellikle kendi işinde önemli bir ilerleme kaydedebilirsin.

Ayakları yere sağlam basan planların, yakın çevrenle ortakların tarafından da kabul edilecektir. Aldığın destek ile birlikte kendinden çok daha emin bir şekilde ilerleyebilirsin. Bu dengeyi korumaya odaklan ki başarının tadını çıkart.

Gelelim tutku dolu Akrep burçlarının aşk hayatına! Hislerin yerine arzularınla hareket edeceğini bir güne başlıyorsun. Belki de romantik ilişkilerde kendine zaman tanıyarak duygularını netleştirmeli ve daha sonra harekete geçmelisin. Çünkü heyecanlı olduğu kadar tutkulu ve duygu dolu bir aşkı da hak ediyorsun. İçsel denge ulaşmak için kalbinin sesini dinlersen mutlu olursun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...