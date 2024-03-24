27 Yaş Delirmesi Yaşayanlardan Bu Dünyada Cenneti Tadanlara Son 24 Saatte Twitter'da Viral Olan Paylaşımlar
27 Yaş Delirmesi Yaşayanlardan Bu Dünyada Cenneti Tadanlara Son 24 Saatte Twitter'da Viral Olan Paylaşımlar
Twitter (X) artık gündemin takip edildiği yer olmayı çoktan geçti. Üstüne gündemi belirleyen mecra oldu. Bakalım son 24 saat içinde neler konuşuldu?
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1. Alacaklıya gelen "Sen zenginsin zaten, paranı ödemesem de olur" mesajı ile hep birlikte bir "Yuh" çektik!
2. İkonik çocukluk fotoğrafı akımına hep birlikte gülümsedik!
3. Asla öngörülemez o adam!
4. Bize de...🥲
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7. 😔
8. Evlerden ırak bir mesajlaşma...
9. 😂
10. Aga be...
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11. Var mı aramızda böyle deliren?
14. Haklı...
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16. 😂
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