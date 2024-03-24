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27 Yaş Delirmesi Yaşayanlardan Bu Dünyada Cenneti Tadanlara Son 24 Saatte Twitter'da Viral Olan Paylaşımlar

27 Yaş Delirmesi Yaşayanlardan Bu Dünyada Cenneti Tadanlara Son 24 Saatte Twitter'da Viral Olan Paylaşımlar

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 18:31

Twitter (X) artık gündemin takip edildiği yer olmayı çoktan geçti. Üstüne gündemi belirleyen mecra oldu. Bakalım son 24 saat içinde neler konuşuldu?

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1. Alacaklıya gelen "Sen zenginsin zaten, paranı ödemesem de olur" mesajı ile hep birlikte bir "Yuh" çektik!

1. Alacaklıya gelen "Sen zenginsin zaten, paranı ödemesem de olur" mesajı ile hep birlikte bir "Yuh" çektik!
twitter.com

2. İkonik çocukluk fotoğrafı akımına hep birlikte gülümsedik!

2. İkonik çocukluk fotoğrafı akımına hep birlikte gülümsedik!
twitter.com

3. Asla öngörülemez o adam!

3. Asla öngörülemez o adam!
twitter.com

4. Bize de...🥲

4. Bize de...🥲
twitter.com

5. Nereden bildiğimizi sormayın😂

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6. Kızılcık Şerbeti'ndeki kaos katlanıyor!

7. 😔

7. 😔
twitter.com

8. Evlerden ırak bir mesajlaşma...

8. Evlerden ırak bir mesajlaşma...
twitter.com

9. 😂

9. 😂
twitter.com

10. Aga be...

10. Aga be...
twitter.com
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11. Var mı aramızda böyle deliren?

11. Var mı aramızda böyle deliren?
twitter.com

12. 😂

13. 🥲

14. Haklı...

14. Haklı...
twitter.com

15. Bazılarımız bu dünyada cenneti yaşıyor...

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16. 😂

16. 😂
twitter.com
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