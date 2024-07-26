27 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün amaç uğruna kurulacak dostluklardan söz edebiliriz. Genişleyen sosyal ağının bazı beklentilerini karşılayacağına da eminiz. Özelikle de Merkür'ün hızlı ilerleyişinden etkilenerek, kazan-kazan ilişkileri kurabilirsin. Kariyerine yön verecek bu ilişkiler sayesinde iş hayatında yeni bir düzen kurma fırsatı elde edebilirsin. Maddi kaynakların dışarıdan gelmesiyle birlikte hayalini kurduğun işin ilk adımlarını atabilirsin!

Tabii gökyüzündeki güçlü enerjilerin etkisi bu kadarla da kalmıyor! Hafta sonunda alacağın bu haber düşündüğünden çok daha hızlı kazanmanı sağlayacak. Bu arada elindeki malın ya da bilginin de değerlenmesi söz konusu olacak.

Gelelim aşk hayatına! Duygusal başlangıçların ve sonların günü... Açıkçası bugün ayrılıktan da söz etmek mümkün. Zira kurduğun ilişkilerden beklentilerini karşılamayan duygusal ilişkinin sonu ayrılık olabilir. Bu dönemde karlı ilişkiler ve sana iyi gelen bağlar kurmak istediğin için özel hayatında değişim meydana gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...