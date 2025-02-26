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27 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

27 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
26.02.2025 - 18:59

Geçmişten güç alın. Peki 27 Şubat Perşembe günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 27 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün 'gözünde canlanır koskoca mazi...' Nostalji ile başlayan günde adeta evrensel çekim ile karşına eski dostlar ve aşklar çıkabilir. Duygularını canlandıracak, geçmişi hatırlayarak şöyle derinlere dalıp gitmene neden olacak anlar seni bekliyor. 

Geçmiş ile gelecek arasında bir denge kurmalısın. Belki de bu senin için önemli bir mesajdır, geçmişte kalmasını istemediğin şeyleri yanına almalı, geri kalanlarına ise veda etmelisin. İkinci cemre de düştü, bahar geliyor. Hadi ceplerindeki taşları at, üzerindeki yüklerden kurtul ve kendine sevdiğin insanlarla dolu bir konfor alanı yarat. Bu sayede adeta şifa bulacaksın, bizden söylemesi. 

Benzer bir durum iş hayatında da söz konusu olabilir. Atacağın her adımda başarıya yaklaşabilir, istediğin işi yaparak kazanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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