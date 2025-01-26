27 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün beklentini artırmalısın! Hedefine ulaşmak ve başarına başarı katmak üzeresin. Özellikle iş hayatında alacağın riskler ve kullanacağın insiyatifle kazançlı adımlar atacaksın. Elbette risk almak ilerlemeni ve büyümeni sağlayacak, fakat dikkatli olmayı unutmamalısın. Doğru risklerle yerinde adımlar atmalısın. Bu sayede hem elindekini kuruyabilir hem daha fazlasını elde etme şansını da yakalayabilirsin!

Venüs ile Uranüs arasındaki atmışlık açının etkisiyle iş hayatında gösterdiğin hareketliliği aşk hayatında da göstereceksin. Yeni deneyimlere açık ve partnerine karşı net olacaksın. Bu da ilişkinize yeni bir denge ve huzur getirecek.

Tüm bunların dışında kendine de zaman ayırmayı unutma. Bedeninin sesine kulak ve şifa enerjisi için stresten uzaklaş. Bugün sindirim sistemi rahatısızlıklarına karşı bir doktor kontrolü de yaptırmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...