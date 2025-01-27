27 Ocak’ta Piyasalarda Sürprizler Bitmiyor: Spor Hisseleri Uçtu, Altın Düştü, Dolar Yükseldi!

Yeni bir haftaya girdiğimiz bugün, piyasalardaki hareketlilik ve güncel ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir gün olacağa benziyor. Hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan dinamikler, haftanın geri kalanı için kritik ipuçları taşıyor.

Şimdi gelin, Borsa İstanbul'dan altın fiyatlarına, döviz kurlarından petrol piyasasına kadar çeşitli alanlardaki son gelişmelere yakından bakalım.