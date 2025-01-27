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27 Ocak’ta Piyasalarda Sürprizler Bitmiyor: Spor Hisseleri Uçtu, Altın Düştü, Dolar Yükseldi!

etiket 27 Ocak’ta Piyasalarda Sürprizler Bitmiyor: Spor Hisseleri Uçtu, Altın Düştü, Dolar Yükseldi!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 18:18

Yeni bir haftaya girdiğimiz bugün, piyasalardaki hareketlilik ve güncel ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir gün olacağa benziyor. Hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan dinamikler, haftanın geri kalanı için kritik ipuçları taşıyor. 

Şimdi gelin, Borsa İstanbul'dan altın fiyatlarına, döviz kurlarından petrol piyasasına kadar çeşitli alanlardaki son gelişmelere yakından bakalım.

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Geçtiğimiz hafta psikolojik 10.000 seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran Borsa İstanbul’un göz bebeği BIST 100 endeksi, haftayı 10.105 puandan kapatarak yatırımcılara bir nebze moral olmuştu.

Geçtiğimiz hafta psikolojik 10.000 seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran Borsa İstanbul’un göz bebeği BIST 100 endeksi, haftayı 10.105 puandan kapatarak yatırımcılara bir nebze moral olmuştu.

Ancak bu iyimserlik, yeni haftanın ilk gününde bir nebze sarsıldı. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 0,71 gerileyerek 10.032,63 puana kadar çekildi.

Sektör endeksleri arasında spor hisseleri yüzde 0,45 artışla günün kazananı olurken, madencilik yüzde 1,80’lik düşüşle kırmızı tahtanın başını çekti.

Sektör endeksleri arasında spor hisseleri yüzde 0,45 artışla günün kazananı olurken, madencilik yüzde 1,80’lik düşüşle kırmızı tahtanın başını çekti.

Bankacılık hisselerindeki zayıflama, geçen haftanın pozitif rüzgarını aratan bir tablo çiziyor. Özellikle sanayi hisselerinin desteği bu kez yetersiz kaldı ve endeks genel anlamda karışık bir seyir izledi.

Altın fiyatlarına baktığımızda, uluslararası piyasalardaki krizler ve yarın başlayacak Fed toplantısının etkisiyle ons altının düşüşte olduğunu görüyoruz.

Altın fiyatlarına baktığımızda, uluslararası piyasalardaki krizler ve yarın başlayacak Fed toplantısının etkisiyle ons altının düşüşte olduğunu görüyoruz.

Şu sıralar ons altın 2.753 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın ise 3.175 TL seviyesinde yatay seyrederken, çeyrek altının satış fiyatı 5.184 TL olarak güncellendi.

Gram altın ise 3.175 TL seviyesinde yatay seyrederken, çeyrek altının satış fiyatı 5.184 TL olarak güncellendi.

Döviz tarafında ise Türk Lirası, dolar ve euro karşısında hafif bir kayıp yaşıyor.

Döviz tarafında ise Türk Lirası, dolar ve euro karşısında hafif bir kayıp yaşıyor.

Dolar/TL kuru 35,73 seviyelerinde seyrederken, Euro/TL kuru 37,59’a kadar yükseldi.

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Özellikle Fed faiz kararı öncesinde piyasalarda volatilitenin artması bekleniyor.

Özellikle Fed faiz kararı öncesinde piyasalarda volatilitenin artması bekleniyor.

Bunun yanında, euro/dolar paritesi %0,15’lik bir yükselişle 1,0513 seviyesine geldi.

Petrol fiyatları ise küresel ekonomik endişelerin etkisiyle hafif bir düşüşte.

Petrol fiyatları ise küresel ekonomik endişelerin etkisiyle hafif bir düşüşte.

Brent petrol, %0,34’lük bir kayıpla 78,23 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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