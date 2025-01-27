27 Ocak’ta Piyasalarda Sürprizler Bitmiyor: Spor Hisseleri Uçtu, Altın Düştü, Dolar Yükseldi!
27 Ocak’ta Piyasalarda Sürprizler Bitmiyor: Spor Hisseleri Uçtu, Altın Düştü, Dolar Yükseldi!
Yeni bir haftaya girdiğimiz bugün, piyasalardaki hareketlilik ve güncel ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir gün olacağa benziyor. Hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan dinamikler, haftanın geri kalanı için kritik ipuçları taşıyor.
Şimdi gelin, Borsa İstanbul'dan altın fiyatlarına, döviz kurlarından petrol piyasasına kadar çeşitli alanlardaki son gelişmelere yakından bakalım.
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Geçtiğimiz hafta psikolojik 10.000 seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran Borsa İstanbul’un göz bebeği BIST 100 endeksi, haftayı 10.105 puandan kapatarak yatırımcılara bir nebze moral olmuştu.
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Sektör endeksleri arasında spor hisseleri yüzde 0,45 artışla günün kazananı olurken, madencilik yüzde 1,80’lik düşüşle kırmızı tahtanın başını çekti.
Altın fiyatlarına baktığımızda, uluslararası piyasalardaki krizler ve yarın başlayacak Fed toplantısının etkisiyle ons altının düşüşte olduğunu görüyoruz.
Gram altın ise 3.175 TL seviyesinde yatay seyrederken, çeyrek altının satış fiyatı 5.184 TL olarak güncellendi.
Döviz tarafında ise Türk Lirası, dolar ve euro karşısında hafif bir kayıp yaşıyor.
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Özellikle Fed faiz kararı öncesinde piyasalarda volatilitenin artması bekleniyor.
Petrol fiyatları ise küresel ekonomik endişelerin etkisiyle hafif bir düşüşte.
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