27 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün monotonluktan kaçacaksın! Standart bir pazartesi gününe başlamak istemeyecek ve açıkçası bunu elde edeceksin de! İlişkilerinden iş hayatına hemen her konuda dilediğince yaşama fırsatı bulacaksın.

Venüs ile Uranüs arasındaki etkileşimden güç alarak değişime sosyal çevrenden başlayacaksın. Yeni insanlarla tanışabilirsin. Belki işe giderken alacağın kahve, senin için yeniliğin kapılarını açacak. Yeni ilişkiler sıra dışı bağları ve fırsatları beraberinde getirecek. Hem iş bağlantısı hem de arkadaşlık açısından etkili kişiler hayatına girecek.

Tam da bu noktada iş hayatında yeni bir düzenden söz etmeliyiz. İş yerindeki otorite ve düzen değişecek. Yeni insanlar bu şekilde de hayatına girecek. Üstlerinle aranda birtakım gerilimler de söz konusu olabilir. Dikkatli olmalı, önce anlamaya odaklanmalısın. Göreceksin, bugün hayatına gelen her hareket uzun vadede sana çokça iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...