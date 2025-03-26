27 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün adeta hayal ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyebilirsin... Gerçeklerden kaçmak isteyebilir, seni üzen ya da korkutan konularla yüzleşmek yerine hayal dünyana kapanabilirsin. Bu aşamada aniden ortaya çıkan basit sorunları dahi görmezden gelebilirsin. Ancak bu tutumun sorunların büyümesine neden olabilir.

Gözlerini kapatmanı sağlayan Venüs ve Neptün'ün Balık burcundaki kavuşumunun etkisini kırmak için aklınla hareket etmen ise şart! Kalbinin sesini dinleme demiyoruz elbette. Lakin dengeyi bulman gerek. Belki de korkularının üzerine gidip yüzleşerek bu döngüyü kırman en iyisi olacaktır, ne dersin? Biraz cesaret ile yapamayacağın hiçbir şey yok!

Duyguların ve aşktan da kaçabilirsin bugün! Kırılamamak için kendini korumaya alıyorsun belki ama bu kadarına gerek yok. Çünkü sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...