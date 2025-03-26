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27 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

27 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
26.03.2025 - 19:05

Hayaller ile gerçekler karışabilir! Peki 27 Mart Perşembe günü yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 27 Mart Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün adeta hayal ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyebilirsin... Gerçeklerden kaçmak isteyebilir, seni üzen ya da korkutan konularla yüzleşmek yerine hayal dünyana kapanabilirsin. Bu aşamada aniden ortaya çıkan basit sorunları dahi görmezden gelebilirsin. Ancak bu tutumun sorunların büyümesine neden olabilir. 

Gözlerini kapatmanı sağlayan Venüs ve Neptün'ün Balık burcundaki kavuşumunun etkisini kırmak için aklınla hareket etmen ise şart! Kalbinin sesini dinleme demiyoruz elbette. Lakin dengeyi bulman gerek. Belki de korkularının üzerine gidip yüzleşerek bu döngüyü kırman en iyisi olacaktır, ne dersin? Biraz cesaret ile yapamayacağın hiçbir şey yok! 

Duyguların ve aşktan da kaçabilirsin bugün! Kırılamamak için kendini korumaya alıyorsun belki ama bu kadarına gerek yok. Çünkü sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
Astroloji Editörü
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