27 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün bir maceraya atılabilirsin! Kalbinin sesini dinleyerek harekete geçebilirsin. Tam da bu noktada plansız, öylesine ve hatta spontane bir şekilde yola çıkabilirsin. Hayatta keşfetmek istediğin şeylere karşı güçlü bir heyecanla ilerlemeye de odaklanabilirsin.

Venüs ve Neptün'ün Balık burcundaki kavuşumuyla birlikte kendini durdurmamaya karar verebilirsin. Rüzgarının yönüne göre hareket etmek söz konusu olunca radikal kararlar da alabilirsin, hem de peş peşe! Mesela bir anlık hevesle aşka atılabilirsin. Bir yabancıyla aranda derin bir bağ oluşabilir ve yüzeysel bir ilişki kalıcı bir aşka dönüşebilir. Aşkın heyecanına kapılmak keyifli olsa da dikkat etmeyi unutma!

Bir de iş konusu var! Spontane adımların ve Venüs ile Neptün'ün kavuşum enerjisiyle istifa edebilirsin. Seni kalıba sokan işlerden kurtulup ruhunu yansıtabileceğin bir kariyere doğru ilk adımı atabilirsin. Cesursun ama doğru riskleri almanı da tavsiye etmemiz şart. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...